Investito da bus a Torino, uomo muore

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Un 33enne di origine pakistane è morto, la scorsa notte a Torino, investito da un autobus in piazza XVIII dicembre.

L'uomo era appena sceso dal mezzo, un bus Gtt della linea 10, quando è stato travolto dallo stesso bus che girava in piazza, diretto in via Massari per l'ultima corsa. Da una prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale, la vittima, che probabilmente aspettava che l'autobus passasse per attraversare, è stato agganciato dalla ruota del mezzo ed è stato trascinato sotto il mezzo. Vani i tentativi del 118 di rianimarlo.