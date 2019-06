Fca, arriva il Ducato elettrico

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Arriverà il prossimo anno ma potrà essere preordinato da quest'anno il Ducato elettrico: sarà il primo modello full electric di Fiat Professional, progettato e sviluppato dal Gruppo Fca. Il veicolo stato presentato in anteprima mondiale - a 38 anni dal lancio del primo Ducato - al Mirafiori Motor Village di Torino.

"È il primo veicolo a zero emissioni di Fiat Professional, una nuova soluzione di mobilità. È una svolta nella nostra storia ma anche nel mercato. Siamo pronti a passare alla fase successiva", sottolinea Domenico Gostoli, responsabile del programma di elettrificazione dei veicoli commerciali in Emea.

Da 5 anni - spiega Stephane Gigou, responsabile Fiat Professional in Emea - il Ducato è leader nel mercato europeo dei 'large van' dei veicoli commerciali. Nel segmento più importante, quello fino a 4 tonnellate, un veicolo venduto su 5 è un Ducato. È leader di mercato in 12 Paesi compresi Italia e Spagna, secondo in altri 6 inclusi Francia e Germania. Un trend confermato nel 2019.