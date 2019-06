Flash mob,non escludete Torino da Giochi

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Torino scende in piazza per chiedere di non essere esclusa dalle Olimpiadi invernali che il Cio ha assegnato ieri a Milano e a Cortina. Dopo le manifestazioni per la Torino-Lione, Mino Giachino e le 'madamin' annunciano un flash mob per domani sera davanti al Municipio.

"Torino non può essere esclusa", afferma Giachino. "Il successo di Milano e Cortina - aggiunge - rende ancora più clamorosa l'assenza di Torino, che delle città del Nord è quella più in difficoltà, con una economia che fatica a ripartire, con l'incognita Fca, con una periferia urbana sempre più emarginata, con il settore dell'edilizia penalizzato dalle tasse di Monti e dalle scelte delle amministrazioni".

"Basta No, basta rinvii, basta arroganza", scrivono le madamin, nel profilo Facebook del comitato 'Sì, Torino va avanti". "Ci congratuliamo con Milano e Cortina per le Olimpiadi - aggiungono - Torino ne è rimasta fuori con scuse inaccettabili. Dov'è la visione di un territorio se si rifiutano opportunità di lavoro e rilancio?".