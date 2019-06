Fiamme in casa,uomo muore nell'Astigiano

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Un uomo di 48 anni è morto nell'incendio della propria abitazione, a Baldichieri d'Asti. Le fiamme sono divampate in un condominio di tre piani nel centro del Paese. Sono stati alcuni automobilisti, in transito sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, a dare l'allarme. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e 118.

Le cause del rogo potrebbero essere accidentali. La vittima, disoccupato e con problemi di alcol, potrebbe aver lasciato accesa una sigaretta che avrebbe innescato l'incendio. Gli altri inquilini della palazzina, fatta evacuare, sono poi rientrati a casa.