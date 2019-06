Cnh Industrial presenta pala a metano

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Il design è da fuoriserie del futuro e lo è anche la strumentazione di bordo, che può vantare tra gli accessori il riconoscimento facciale per l'accensione, attivabile anche a distanza con uno scanner della retina oculare, telecamere al posto dei retrovisori e un display collegato alla direzione di marcia. Ma la vera forza del Progetto Tetra è l'alimentazione a gas naturale, che ne fa il primo concept al mondo di pala caricatrice alimentata a metano, con una diminuzione complessiva di emissioni dell'80%.

Realizzata da Case Construction Equipment, brand del gruppo Cnh Industrial, ha un motore sviluppato da Fpt Industrial e un design innovativo che guarda non solo allo stile ma alla funzionalità. Tra le sue caratteristiche anche le superfici vetrate, per una visione a 360 gradi, luci a led per alti livelli di visibilità e i primi pneumatici airless di grandi dimensioni, realizzati da Michelin.