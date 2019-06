Torino Startup Week, 100 incontri a Ogr

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Dal 25 al 28 giugno, alle Officine Grandi Riparazioni arriva la Torino Startup Week (#SWeekTorino) di Techstars, l'evento per startup più famoso al mondo, già organizzato in più di 60 città del mondo come Los Angeles, Sydney, Taipei, Bangkok, Città del Messico e Dublino.

Imprenditori, startup, aziende e istituzioni internazionali si riuniscono alle Ogr per valorizzare il nuovo hub dell'innovazione, nato dalla collaborazione tra Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Techstars. Attesi migliaia di partecipanti, la maggior parte under 35, in programma ci sono oltre 100 incontri.

Alle Ogr vengono presentate storie di successo, con discussioni e panel internazionali sull'innovazione, accanto a focus group e workshop su temi quali smart mobility, blockchain, big data e intelligenza artificiale. Organizzati anche momenti di confronto B2B. Tra i relatori sono attesi i fondatori e il top management di oltre 60 aziende provenienti da Europa, America e Asia.