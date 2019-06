Torino, antagonisti occupano disco Cacao

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Un gruppo di giovani del centro sociale Askatasuna ha occupato a Torino la discoteca Cacao, nel parco del Valentino, chiusa da tempo e finita al centro di inchieste giudiziarie. "Riprendiamo gli spazi di Torino. #sicuri di ballare" è lo striscione appeso all'entrata del locale.

"Riprendiamoci uno dei posti storici della città", scrivono gli organizzatori sulla pagina Faceboook che promuove l'evento "San Giovanni - Una giornata per la nostra città". "Con tutte le organizzazioni che animano Torino - continua il post - chiediamo che la cultura, la socialità e l'aggregazioni tornino ad essere patrimonio di Torino. San Giovanni è una delle feste più sentite dai torinesi. Un appuntamento importante che fino a due anni fa vedeva i Murazzi protagonisti, con migliaia di persone che scendevano in riva al fiume per godersi i fuochi e le svariate iniziative in programma". L'appuntamento è alle 14 "al Cacao ripreso e liberato per una sera".