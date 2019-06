Nosiglia, crisi non è solo economica

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - "La nostra città e il suo territorio continuano ad essere travagliati dalla crisi anche se non mancano segnali di ripresa. Attenzione, però! Se continuiamo a pensare ad uscire dalla crisi solo in termini economici, di benessere materiale, siamo avviati lungo una strada che è un vicolo cieco". Così il vescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, nell'omelia per la messa di San Giovanni, patrono di Torino.

"Al declino economico e produttivo - prosegue - si è aggiunto un declino sociale. Ci siamo accorti che 'poveri' lo stiamo diventando tutti, di umanità e valori etici e civili, di disponibilità all'accoglienza, di opportunità per migliorare le nostre condizioni di esistenza". Nosiglia ricorda però che "noi siamo i primi protagonisti del rinnovamento e del cambiamento, se vogliamo, che è prima di tutto interiore ma può avere conseguenze vistose e decisive anche sulla nostra condizione di vita, sulla società in cui siamo inseriti".