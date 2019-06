Sbanda per capriolo e uccide pedone

(ANSA) - DRUOGNO (VCO), 23 GIU - Un uomo di 57 anni è morto in valle Vigezzo travolto da un'auto dopo una manovra improvvisa del conducente per evitare un capriolo. E' successo alle poret di Druogno nella tarda serata di ieri. La vittima è Cesare Pasini, residente in valle. Camminava sul ciglio di strada e sarebbe stato investito da un automobilista nel tentativo di schivare un capriolo che si era trovato davanti. Anche l'animale è morto.