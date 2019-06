Promozione vini extra Ue, spesi 131 mln

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - In dieci anni le aziende piemontesi hanno investito 131 milioni per la promozione del vino nei paesi extra Ue nell'ambito della programmazione dell'OCM. La Regione Piemonte ha sostenuto gli investimenti approvando 60 milioni di fondi comunitari, l'importo restante è stato messo da 350 aziende vinicole, 5 Consorzi di tutela e Piemonte Land of Perfection, che raggruppa tutti gli enti di tutela piemontesi del vino. Il 40% dei fondi per la promozione extra Ue è stato investito negli Usa, il 20% in Cina, il 10% in Svizzera e Nord Europa. Il bilancio del decennio è stato presentato dalla Regione in un incontro organizzato a Castagnito (Cuneo) da Vignaioli Piemontesi.

Nel 2018 sono stati esportati 2,9 milioni di ettolitri di vino piemontese per un valore di 1 miliardo. Il trend in crescita è confermato dai dati del primo trimestre 2019 - ha rivelato Tiziana Sarnari, analista di mercato Ismea: "Per doc e docg rosse +7% in volumi e +11% in valore. Male invece l'Asti spumante: -32% in volume e -16& in valore".