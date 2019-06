'C'è Fermento', kermesse con 120 birre

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Con 120 birre artigianali, fino alla tarda serata di domenica 23 giugno la ex caserma degli Alpini a Saluzzo ospita la 10/a edizione di 'C'è Fermento'.

Affiancati da 12 cucine di strada, sono presenti birre artigianali selezionate in tutta Italia e quest'anno in rappresentanza di Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Puglia. Per la prima volta nella storia della kermesse, curata dalla Fondazione Amleto Bertoni, in collaborazione con Città di Saluzzo e Condotta Slow Food del Marchesato, sono presenti tre mastri birrai provenienti dall'estero, Belgio, Inghilterra e Germania. Per il decennale è stata creata una birra speciale, 'Amleto', negli impianti di Baladin Open Garden, in collaborazione con Birra Antagonisti, Birrificio della Granda, Birrificio Kauss e Birrificio Trunasse. Nel corso della kermesse si è tenuto l'incontro di Unionbirrai, dedicato al marchio di tutela 'Indipendente artigianale' sotto il quale si può trovare il 3,7% del mercato delle birre italiane.