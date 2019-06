Arriva caldo africano, massime a 37

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - La prima ondata di caldo africano in Piemonte è ormai alle porte. Oggi sarà l'ultimo giorno estivo ma temperature gradevoli: da domani termometro in salita, con punte di 37 gradi e molta afa a metà settimana. Lo zero termico, secondo le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana) arriverà fino a quota 4.900.

Massime di 34 gradi, ma 37 percepite mercoledì, secondo Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), con livello 2 ("allarme") per il caldo abbinato all'umidità elevata e all'alta concentrazione di ozono, tra i 180 e i 240 microgrammi al metro cubo.

Potrebbero essere battuti i record di giugno, avverte Smi che, tuttavia, lascia la speranza che l'ondata di caldo non si prolunghi oltre il prossimo fine settimana.