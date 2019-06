Vessato in treno per un anno, 2 arresti

(ANSA) - ASTI, 22 GIU - Per quasi un anno uno studente universitario astigiano è stato il bersaglio di continue vessazioni sul treno Asti-Alessandria ad opera di due sconosciuti: minacce, rapine, estorsioni. La polizia ferroviaria di Asti, insieme ai colleghi di Torino e alla squadra di polizia giudiziaria della procura cittadina, ha individuato e arrestato i suoi persecutori: si tratta di due ventottenni nigeriani regolari sul territorio nazionale.

"Avevano cominciato - spiega il comandante della polfer astigiana, Gianni Aseglio - pretendendo uno o due euro. Poi avevano aumentato la posta. E in un anno erano arrivati a impadronirsi di quattromila euro". Solo dopo alcuni mesi il giovane studente ha presentato denuncia alla polizia ferroviaria: i due persecutori gli avevano detto che se non continuava a consegnare denaro avrebbero violentato sua madre.

Ora sono stati arrestati per estorsione continuata in concorso.