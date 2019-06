Gatto bloccato in intercapedine metro

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Vigili del fuoco e guardie zoofile mobilitate, questa sera a Torino, per un gatto rimasto incastrato in una intercapedine alla fermata Re Umberto della metropolitana. Ad accorgersi dell'animale alcuni passeggeri della metropolitana, che hanno avvertito il miagolio all'ingresso della stazione e dato l'allarme. A coadiuvare le operazioni di recupero il personale del Gruppo Torinese Trasporti (Gtt), l'azienda del trasporto pubblico locale. La metropolitana non ha subito rallentamenti.