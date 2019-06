Cirio, ospedale Verduno aprirà nel 2020

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Il nuovo ospedale delle Langhe e del Roero a Verduno aprirà nel 2020. Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha visitato il cantiere con l'assessore Luigi Icardi.

"Su questo ospedale che la gente aspetta da 20 anni - ha detto Cirio - non abbiamo più scuse. Il giorno in cui lo apriremo non faremo nessuna inaugurazione, metteremo fuori solo un cartello con scritto 'scusate il ritardo'. Apriremo il nuovo ospedale entro il primo semestre del 2020, e completeremo anche la strada per arrivarci".

"Le risorse per completare la strada - ha aggiunto - non sono state mai stanziate perché collegate al completamento dell'Asti-Cuneo. Io però ho fiducia nella partenza dei cantieri dell'autostrada entro l'estate, e i primi di luglio incontrerò il ministro Toninelli che mi ha dato già rassicurazioni in questo senso. Predisporremo delle navette da Alba e da Bra ogni mezz'ora, e localmente manterremo dei presidi sanitari di base per servizi come il prelievo del sangue".