A Cirio cittadinanza onoraria del Roero

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - L'associazione Valorizzazione Roero ha conferito la cittadinanza onoraria del Roero al 'langhetto' albese Alberto Cirio, nuovo governatore del Piemonte. Il riconoscimento oggi al Circolo della Stampa di Torino, in apertura di una mattinata dedicata alla presentazione delle attrattive dell'area.

Ad Aberto Cirio "con particolare gratitudine - si legge nella motivazione del conferimento - per l'impegno sempre assicurato a favore della Comunità del Roero, anche in virtù del percorso di candidatura Unesco dei suoi paesaggi vitivinicoli". Firmano la cittadinanza onoraria il presidente onorario dell'associazione Roberto Cerrato, il presidente Silvio Artudio Comba, e il vicepresidente Valerio Rosa.