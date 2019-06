Venaria proroga Ercole e il suo mito

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - E' stata prorogata al 29 settembre, alla Reggia di Venaria, la mostra 'Ercole e il suo mito', aperta nel settembre scorso e molto apprezzata dal pubblico. La rassegna, curata da un comitato scientifico presieduto da Friedrich-Wilhelm von Hase, è organizzata da Swiss Lab for Culture Projects e dal Consorzio Residenze Reali Sabaude, in collaborazione, fra gli altri, con l'Antikenmuseum und Sammlung Ludwig di Basilea (Svizzera), il Museumslandschaft di Hessen-Kassel (Germania) e il Museo Archeologico Nazionale e il Museo Filangeri di napoli. La mostra illustra il mito dell'eroe e dei temi ad esso legati, attraverso ritrovamenti archeologici, gioielli, opere d'arte applicata, dipinti e sculture, manifesti, filmati e molto altro, provenienti da istituzioni pubbliche e private.

Il percorso espositivo ha un valore aggiunto alla luce dei lavori di restauro in corso della 'Fontana d'Ercole', cuore del progetto originale settecentesco dei Giardini della Reggia.