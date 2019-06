Temporali sul Piemonte, è allerta gialla

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Fine settimana all'insegna della variabilità, in Piemonte. Una veloce perturbazione, di origine atlantica, determina un tempo molto instabile, con rovesci e temporali diffusi nella giornata di domani. Già dalla serata, però, la rimonta dell'alta pressione riporta il bel tempo.

Domenica soleggiata.

E' quanto prevede l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che ha emanato una allerta gialla sul medio-alto Piemonte per la giornata odierna. Secondo l'Arpa sono infatti in arrivo temporali che potrebbero risultare anche forti, con locali allagamenti. Da non escludere locali grandinate. Allerta gialla anche domani sull'Alto Piemonte e sulle pianure orientali.