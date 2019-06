Raduno Bersaglieri Cuneo, ecco il logo

(ANSA) - CUNEO, 21 GIU - E' iniziato questa sera, con la presentazione ufficiale del logo, il conto alla rovescia verso il 69esimo Raduno nazionale dei Bersaglieri, che si svolgerà dal 17 al 23 maggio 2021 a Cuneo, sede nel 1861 del primo reggimento dei fanti piumati. Svelato in Municipio, alla presenza del sindaco Federico Borgna, anche il sito internet dell'evento, www.bersagliericuneo2021.it. "Sarà un'occasione per rinsaldare i rapporti tra la nostra Città e i Bersaglieri, un legame stretto e indissolubile", ha detto il primo cittadino.

Per l'evento sono attese a Cuneo circa 100mila persone. "Sarà un evento partecipato e indimenticabile per tutti, ma soprattutto per questa città e per tutti i cuneesi. Siamo già al lavoro per curare in ogni dettaglio l'organizzazione del Raduno", sottolinea il presidente del Comitato organizzatore, Guido Galavotti.