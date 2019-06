Radicali lanciano Apericannabis a Torino

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Per protestare "contro le politiche del governo e la recente sentenza della Corte di Cassazione, mirate a scardinare il mercato della cannabis light", l'associazione radicale Adelaide Aglietta ha organizzato nella sua sede di Torino un 'AperiCannabis' a base di prodotti contenenti cannabis generalmente venduti nei negozi autorizzati.

Si tratta di biscotti, taralli, popcorn, inflorescenze per infusi, birra, pane. Prodotti offerti gratuitamente ai passanti.

"Il nostro obiettivo - spiegano Igor Boni, della Direzione nazionale dei Radicali e Barbara Bonivicini, presidente nazionale Radicali - è difendere la vendita dei prodotti cannabis light e contrastare l'ultraproibizionismo di questo governo. Far chiudere questi negozi sarebbe un errore madornale.

Attualmente sono ancora aperti - spiegano - ma molti di loro si sono visti operare massicci sequestri di prodotti, anche se rispettosi dei limiti di concentrazione del principio attivo Thc. Ci auguriamo che il governo torni presto suoi sui passi".