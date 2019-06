Ires, economia Piemonte in frenata

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Dopo una crescita dell'1,1% nel 2018, superiore alla media nazionale, il Piemonte presenta oggi segni di frenata. Per il 2019 si prevede un aumento solo dello 0,2%, dal 2020 al 2022 dello 0,8%. E' quanto emerge dal rapporto annuale dell'Ires sull'economia piemontese, presentato a Torino.

Sebbene l'occupazione nel 2018 sia aumentata di 12 mila unità, i segnali più recenti sono negativi. La produzione industriale del primo trimestre 2019 è a -0,4% rispetto al 2018 e calano anche ordinativi, fatturato e utilizzo degli impianti.

In sofferenza sono soprattutto i settori auto e tessile, mentre va meglio l'alimentare, che contribuisce ai dati positivi di Cuneo e Alessandria. Per i ricercatori, se si vuole risalire la china occorre puntare sull'economia green.

"Studi e dati - commenta il governatore Alberto Cirio - servono per impostare le politiche. Presto presenteremo un piano per la competitività e a fine anno uno sulla sburocratizzazione.

Nei prossimi giorni ci occuperemo di fondi Ue e Tav".