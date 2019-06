Alle Ogr Biennale immagine in movimento

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Per la prima volta in oltre 30 anni la Biennale dell'Immagine in Movimento lascia la sede storica di Ginevra. L'edizione 2018 viene riconfigurata e presentata a Torino, nelle ex Officine Grandi Riparazioni, sotto la guida e curatela di Andrea Lissoni, senior curator della Tate Modern di Londra e di Andrea Bellini, direttore del Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra. Fino al 29 settembre si possono ammirare le opere di otto artisti internazionali all'interno di un allestimento scenografico realizzato grazie al supporto di Andreas Angelidakis, già architetto della Biennale di Berlino 2014 e di Documenta 2017.

"Le Ogr rappresentano un luogo di sperimentazione aperto al mondo. Fin dall'apertura, due anni fa, abbiamo costruito legami con istituzioni e operatori locali e internazionali siglando partnership importanti come quella con il centro d'arte contemporanea di Ginevra. Una collaborazione che pone le Ogr come polo di cultura contemporanea internazionale", spiega Massimo Lapucci, direttore generale Ogr.