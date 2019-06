Tuffi: arriva cittadinanza, Gugiu spera

(ANSA) - CUNEO, 20 GIU - Il decreto del ministero dell'Interno, atteso da oltre due anni, è stato trasferito oggi alla prefettura di Cuneo, che ha informato papà Sandro: suo figlio Eduard Timbretti Gugiu, 17 anni, nato in Italia da genitori romeni, è a tutto gli effetti un cittadino italiano. E, dopo settimane di appelli e interessamenti trasversali, può sperare di partecipare agli Europei giovanili in programma dal 25 al 30 giugno in Russia. Il posto tra gli 'azzurrini' gli spettava di diritto per i suoi risultati dalla piattaforma da 10 metri e anche dal trampolino da 1 e 3 metri (ha 16 titoli nazionali), ma senza cittadinanza i suoi primati sportivi non valevano per la Nazionale. Il padre potrà ora fare giuramento in municipio, a Cuneo, e poi la cittadinanza italiana si trasferirà anche al figlio minorenne.