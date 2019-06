L'estate intorno,ricco cartellone Torino

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - E' un calendario molto ricco quello realizzato dalla Città di Torino per l'estate, tra appuntamenti di musica, ballo, teatro, cinema e magia, in centro e in periferie. 'L'estate intorno', questo il nome del cartellone, arriva dopo lo stop dell'anno scorso, quando nessuno partecipò al bando, che quest'anno è stato rivisto e al quale hanno risposto 14 associazioni tra le quali ne sono scelte 9.

"Con questo bando - spiega la sindaca, Chiara Appendino - la Città si è messa a disposizione delle associazioni, che da anni organizzano spettacoli di tutti i tipi. Ci vuole un po' di follia per farlo, e noi l'abbiamo messa. Ci sono centinaia di eventi per tutti e ci auguriamo di consolidare questo modello nei prossimi anni".

Ogni associazione ha ricevuto dal Comune 10.000 euro, facilitazioni e sconti sulle tasse. Fondamentali il sostegno di Intesa Sanpaolo e Crai. La maggior parte degli spettacoli sono gratuiti, altri come i concerti del cartellone 'la vie en rose' dedicato a donne e jazz, costano 5 euro.