Fca conferma piano investimenti Italia

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Fca ha confermato il piano da 5 miliardi di investimenti per gli stabilimenti italiani con il raggiungimento della piena occupazione nel 2022 e l'intenzione di andare avanti nello sviluppo della mobilità elettrica.

Continuerà anche lo sviluppo della guida autonoma. Lo hanno riferito il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e la sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo l'incontro con il responsabile delle attività europee di Fca Pietro Gorlier.

"Gorlier ci ha spiegato che Fca avrebbe voluto l'accordo con Renault, ma ha trovato ostacoli in Francia più politici che industriali e oggi non ci sono le condizioni per procedere. La situazione è completamente ferma". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha incontrato con la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in Comune, il responsabile dell'attività europee di Fca Pietro Gorlier. "La trattativa è chiusa, se dovesse succedere qualcosa verremo informati", ha aggiunto la prima cittadina.