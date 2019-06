Calcoli, robot li asporta senza tagli

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Due calcoli sono stati asportati dalle ghiandole salivari in via endoscopica, senza alcun taglio o cicatrice. L'intervento, su una donna di 69 anni, è stato effettuato alle Molinette della Città della salute di Torino con il nuovo robot chirurgo sperimentale 'Flexrobotic'. Dopo poche ore la paziente ha ripreso l'alimentazione per bocca come non le accadeva da tempo.

L'Otorinolaringoiatria della Città della Salute di Torino si conferma così tra i centri di eccellenza all'avanguardia nel mondo della chirurgia robotica mininvasiva. Il rivoluzionario 'Flexrobotic' apre ora nuove strade per interventi di chirurgia per via completamente endoscopica, attraverso la bocca, la cosiddetta 'scarless surgery' o chirurgia senza cicatrici.