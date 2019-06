Monet ad Asti, mostra a Palazzo Mazzetti

(ANSA) - ASTI, 19 GIU - Dopo Chagall, che ha portato ad Asti quasi 47mila spettatori, Palazzo Mazzetti punta su un'altra mostra evento per trasformare la città in meta di turismo culturale. Si intitola 'Monet e gli impressionisti in Normandia.

Capolavori dalla collezione Peindre en Normandie' l'esposizione in programma dal 13 settembre. Curata da Alain Tapié, che l'ha presentata col critico Vittorio Sgarbi, ripercorre le tappe salienti della corrente artistica attraverso capolavori di Delacroix, Courbet, Étretat, Monet e Renoir.

Il progetto espositivo si concentra sul patrimonio della Collezione Peindre en Normandie, una delle più rappresentative del periodo impressionista, accanto a opere provenienti dal Musée Alphonse-Georges-Poulain di Vernon, dal Musée Marmottan Monet di Parigi e dalla Fondazione Bemberg di Tolosa.

La mostra è realizzata dalla Fondazione Asti Musei presieduta da Mario Sacco. Alla presentazione col sindaco di Asti Maurizio Rasero è intervenuto il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso.