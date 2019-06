Mercatone Uno, Cirio 'continuità lavoro'

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - "Il primo obiettivo rimane la continuità lavorativa per tutti. E su questo il mio impegno personale e quello di tutta la Regione sarà forte e costante".

Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha partecipato, con l'assessore al Lavoro Elena Chiorino, al tavolo di crisi nazionale sul caso del Mercatone Uno.

"Abbiamo riscontrato grande disponibilità, anche nel poter incontrare i rappresentanti del Ministero prima del tavolo sulle tematiche nazionali, in modo da discutere della specifica situazione dei lavoratori del Mercatone Uno in Piemonte", sottolinea Cirio.