Maturità,Bartali e Dalla Chiesa per tema

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Maturità al via per gli studenti del Piemonte, alle prese questa mattina con la prima prova, l'italiano scritto. Sette i titoli di quest'anno: due di analisi del testo, 'Il porto sepolto' di Giuseppe Ungaretti e un brano del romanzo 'Il giorno della civetta' di Leonardo Sciascia; i tre di tipo argomentativo si ispirano a corrado Stajano e alla sua 'Eredità del Novecento, quindi un brano di Tomaso Montanari sull'uso del futuro e uno dello scrittore Philupo Fernbach, sull'illusione della conoscenza.

Tra i temi d'attualità, uno è dedicato al 'ruolo sociale' di Gino Bartali, il campione di ciclismo nominato giusto tra le nazioni per aver salvato numerosi ebrei, e una sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia con la moglie Emanuela Setti Carraro nel 1982.