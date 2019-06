Le Musichall di Brachetti raddoppia

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Per la sua terza stagione, il teatro 'Le Musichall' di Torino pensato e diretto dal Arturo Brachetti, raddoppia le repliche, passate a 86, e si ampia includendo lo spazio dell'ex Caffè Juvarra, sempre all'interno del Collegio Artigianelli. Le Musichall si conferma così come palcoscenico dell'insolito, come teatro di intrattenimento leggero, ma mai banale, con spettacoli pensati per tutti i tipi di pubblico. Si alternano sul palco volti nuovi, ritorni e artisti internazionali, da Giacomo Poretti ad Eugenio Allegri, dai Bandakadabra a Paolo Hendel diretto da Gioele Dix, Claudio 'Greg' Gregori, Federico Sirianni per un omaggio a Giorgio Gaber, Simone Campa della Paranza del Geco, il duo Le2eunquarto.

Tra i gruppi internazionali l'australiano 'The Umbilical Brothers', che aprirà la stagione l'11 ottobre. Da quest'anno, nella gestione del teatro si affiancano ad Art9, Arte Brachetti, Cita Cooperativa Italiana Artisti e EduCcare società cooperativa.