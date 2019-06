Droga: rete spaccio tra Langhe e Roero, 2 arresti 6 denunce

(ANSA) - ALBA (CUNEO), 19 GIU - Una complessa indagine iniziata dei carabinieri di Alba, protrattasi per oltre un anno, ha permesso di fare luce su una rete di spaccio di cocaina e hashish tra i comuni di Alba e Bra. In particolare, un uomo e una donna romeni, già noti agli operanti per precedenti specifici, diventati un punto di riferimento per lo spaccio di stupefacenti, soprattutto nel fine settimana, sono stati arrestati e incarcerati. Sono il gestore di un bar ad Alba e una donna residente a Bra.

Complessivamente sono stati sequestrati30 grammi di cocaina e 50 di hashish. Denunciati per concorso nel reato continuato dello spaccio anche altre 6 persone, 3 donne (una bulgara, un'albanese e un'italiana) e t3 uomini (un albanese e due italiani) residenti nella zona. (ANSA).