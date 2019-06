'Cinema a Palazzo', 42 serate d'arte

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Quarantadue serate di cinema per vivere la settima arte in collegamento con le altre, dal 12 luglio al 31 agosto con 'Cinema a Palazzo', festival di cinema d'autore nella Corte d'Onore di Palazzo Reale. Organizzato da Distretto Cinema, propone un cartellone dedicato al cinema classico con film restaurati, proiezioni musicate dal vivo e serate speciali, in un intreccio fra diverse arti e istituzioni culturali.

Inaugurazione con la versione restaurata di 'Via col Vento' nei suoi 80 anni, in chiusura serata dedicata a Sacco e Vanzetti, con la proiezione del film di Montaldo e una performance tratta da loro scritti, con ospite Giovanni Vanzetti, nipote di Bartolomeo. "La rassegna - dice la direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella - vuole creare connessioni fra i diversi mondi dell'arte". L'evento "ha il merito - aggiunge l'assessore regionale Vittoria Poggio - di avvicinare sempre più persone alla cultura. C'è la mia piena disponibilità a collaborare con tutti i soggetti che operano per questo scopo".