Metro Torino, sabato 22 sciopero 24 ore

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - Sabato 22 giugno è previsto uno sciopero aziendale di 24 ore della metropolitana, proclamato dalla Rsu Movimento Metropolitana, su tematiche aziendali. Il servizio di trasporto di superficie (autobus e tram) non è interessato dallo sciopero e verrà quindi svolto in maniera regolare.

Il servizio sarà comunque garantito - ricorda Gtt - dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.