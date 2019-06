Cane scaricato tra rifiuti, morto

(ANSA) - VERCELLI, 18 GIU - Un cane è stato chiuso in un sacco dell'immondizia e scaricato tra i rifiuti a Rovasenda (Vercelli) nei pressi della stazione ferroviaria. L'animale, anziano e malato, è morto la notte scorsa nonostante le cure dei veterinari.

Il cane, un meticcio nero, era stato ritrovato da alcuni operai e affidato ai volontari dell'associazione Quattro zampe nel Cuore, che lo avevano portato in una clinica. "Era stato chiamato 'Duro' - spiegano - per la tenacia e la forza con cui ha cercato di rimanere in vita". Affetto da una forma di filatosi molto grave e da problemi neurologici, al momento del ritrovamento era stremato, disidratato e tormentato dagli insetti.

"È una magra consolazione - scrivono i volontari sulla pagina Facebook dell'associazione - sapere che si non si è addormentato da solo, ma che centinaia di persone avevano conosciuto la sua storia e forse lo stavano pensando. E' una magra consolazione sapere di avergli dato la migliore chance possibile".