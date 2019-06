Appendino, avanti con progetto nuova Ztl

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - "Noi andiamo avanti sulla nostra strada. Stiamo facendo un percorso, stiamo dialogando con tutti coloro che vivono e fanno parte della comunità del centro città, incontreremo a breve anche i commercianti. Il nostro obiettivo è partire il primo gennaio 2020, non credo che il presidente della Regione possa bloccare un progetto della città già iniziato, A ognuno le sue responsabilità". Così la sindaca Chiara Appendino difende il progetto per la nuova Ztl. "L'atteggiamento della Città - ha aggiunto - sarà come sempre costruttivo nell'ottica degli interessi del territorio e in questo rientra la scelta di rivedere la mobilità e mettere al centro i temi ambientali. Cercheremo di convincere la Regione ma se non la convinceremo andremo avanti comunque".