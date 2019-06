Al via tour degli Uhuru Republic

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - Parte il 21 giugno a Cellamonte, nell'alessandrino, al Jazz:Re:Found Festival, il tour italiano di Uhuru Republic, un caleidoscopio di personalità e competenze formato da artisti italiani attivi tra Genova e Torino, e partiti per la Tanzania con l'obiettivo di fondere le due culture artistiche scrivendo un album e suonando in un tour tra Italia e Africa. Fanno parte del gruppo Giulia Passera (voce, Mangaboo), FiloQ (elettronica)llano) e Raffaele Rebaudengo (viola, Gnu Quartet).

Il disco di Uhuru Republic, post prodotto in Italia al rientro dalla Tanzania, sarà pubblicato e distribuito dall'etichetta italiana La Tempesta Sur (Italia). Uhuru Republic è un progetto sostenuto da Roberto Mengoni e dell'Ambasciata italiana a Dar Es Salaam.

"In Tanzania - raccontano gli Uhuru Republic - abbiamo conosciuto decine di artisti straordinari. Il termine Uhuru, che dà il nome al progetto, indica la cima del Kilimangiaro ma soprattutto significa, in Swahili libertà e conoscenza.