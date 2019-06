A Umberto Palermo premio Claudio Nobis

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - E' stato assegnato a Umberto Palermo di Up Design il premio Fondazione Claudio Nobis, in memoria di uno dei nomi più noti nel mondo del giornalismo automotive, per 25 anni a capo di Motori di Repubblica. Il premio riservato alla promessa del car design italiano, alla prima edizione, verrà conferito domani alle 18, al Castello del Valentino, nella cornice della quinta edizione del Salone Auto.

"La premiazione rappresenta un punto di partenza e non di arrivo, un incoraggiamento per crescere ancora nella progettualità", commenta Umberto Palermo.