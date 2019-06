Teatro: il Regio di Torino presenta la stagione, fischi alla Appendino

Urla e fischi alla presentazione della nuova stagione del Teatro Regio di Torino. Lavoratori e abbonati storici hanno contestato la sindaca, Chiara Appendino, quando ha detto che avrebbero risposto in separata sede alle domande dei giornalisti sul futuro del sovrintendente William Graziosi. "Non è questa la sede per parlare di questo tema che sarà oggetto del prossimo Consiglio con Indirizzo, il 19 giugno", ha detto la prima cittadina, facendo scattare la contestazione.