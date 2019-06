Juve, domani Sarri a Torino

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Maurizio Sarri è atteso domani a Torino. Il nuovo allenatore della Juventus sbrigherà le ultime formalità di rito ed effettuerà un primo sopralluogo al centro sportivo della Continassa, dove i bianconeri si ritroveranno per la preparazione estiva prima della tournee in Cina. Il tecnico dovrà scegliere la sua nuova abitazione sotto la Mole e fare le prove della divisa ufficiale. Non è ancora stata fissata la data della presentazione ufficiale alla stampa dell'ex Napoli e Chelsea, che dovrebbe comunque avvenire a metà settimana.