Al via il Campus di Gabriele Vacis

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Parte la seconda edizione di Awareness Campus, prodotto dal Teatro Stabile di Torino e diretto da Gabriele Vacis e Roberto Tarasco. Si terrà dal 22 al 29 giugno presso la Fabbrica delle Meraviglie a Villanova d'Asti, in via San Giovanni Bosco 30. E' il primo evento ospitato dal 'Teatro Filosofico e dell'Economia Civile', promosso dall'associazione Solidarietà Giovanile presieduta dal sociologo don Domenico Cravero e dalla Scuola di Economia Civile, rappresentata dalla presidente Silvia Vacca e dall'economista Stefano Zamagni, nominato dal Papa presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

Le attività inclusive e pedagogiche sono rivolte ai giovani partecipanti. Sono previste ogni sera cene sociali ed eventi con ospiti come Enrico Galiano, Pablo Trincia, Domenico Quirico, Don Domenico Cravero, Suor Giuliana Galli, Davide Demichelis, Adramet Barry, Stefano Masotti, Laura Bevione, Frate Stefano Luca. Al Campus collaborano i licei D'Azeglio e Gobetti, Casa Oz e l'Ospedale Regina Margherita.