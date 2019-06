Travolti da un tir su strade Florida, morti due torinesi

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Due torinesi, Francesco Vitagliano e Bruno Dicosimo, sono morti in un incidente stradale in Florida, vicino a Ocala. I due uomini, a bordo di due moto, stavano percorrendo l'interstatale 75, quando, secondo quanto riportato dai media americani, sono caduti, uno dopo l'altro, finendo sull'asfalto, travolti dal semirimorchio di un camion urtato da un suv. Gli autisti del camion e dell'auto sono rimasti illesi.

Appassionati di due ruote, le due vittime erano in vacanza negli States come avevano già fatto negli anni scorsi. Un terzo amico è rimasto illeso. Sull'incidente indaga la polizia stradale di Ocala.(ANSA).