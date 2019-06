San Giovanni, torna lo show dei droni

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Il superamento dei limiti. Questo il filo conduttore della San Giovanni Night Experience, i festeggiamenti per il santo patrono di Torino che per il secondo anno vede alzarsi nel cielo i droni. Duecento lo scorso anno, 302 quelli che quest'anno disegneranno coreografie e scritte sullo sfondo della Gran Madre e della collina, per uno spettacolo che torna in una piazza Vittorio capace di accogliere fino a 38 mila spettatori.

Droni ma non solo. In programma anche musica, luci e uno schermo d'acqua lungo 60 metri sul quale saranno proiettate immagini che richiamano il tema del superamento dei limiti. Il tutto trasmesso per la prima volta in diretta, su RaiNews24, oltre che sui dispositivi mobili grazie alla rete 5G di Tim che renderà anche disponibile la dimostrazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie con un'auto connessa e guidata da remoto. E il 24 giugno nascerà anche la Italian Tech Week, che riunisce 47 eventi e 50 aziende per esplorare l'innovazione.