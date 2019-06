Riso Scotti ospita Confindustria

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Riso Scotti, 183 milioni di euro di fatturato con un tasso medio di crescita del 5% negli ultimi 5 anni, ospita lunedì 17 giugno l'Assemblea Generale di Confindustria Pavia. Il coraggio di scegliere, e di affrontare le sfide decisive per la crescita e il cambiamento, è il tema dell'appuntamento per il quale Riso Scotti apre le porte del moderno stabilimento di Pavia, uno dei più grandi d'Europa, in cui lavora più di 2 milioni di quintali di risone l'anno, produce oltre 30 milioni di litri di bevanda vegetale a base di riso e 16 milioni di confezioni di gallette di riso.

A dare il via ai lavori Dario Scotti, presidente e ad dell'omonima azienda. In programma anche gli interventi del ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, del presidente di Assolombarda Carlo Bonomi e dell'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli. Le conclusioni sono affidate al presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.