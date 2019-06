Furto con machete e coltello, arrestati

(ANSA) - IVREA (TORINO), 14 GIU - I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno arrestato due ladri che l'altra notte hanno assaltato il supermercato Pam di corso Indipendenza, a Rivarolo Canavese (Torino). I due, con un machete e un coltello da macellaio, hanno aperto la porta d'accesso del supermercato.

Una volta all'interno hanno rubato merce varia ed elettrodomestici per oltre 1000 euro.

L'immediato intervento dei carabinieri ha permesso di arrestare i due ladri in flagranza di reato, sorprendendoli con il carrello del supermercato appena riempito di refurtiva. Il Gip del tribunale di Ivrea, ieri, ha convalidato gli arresti.

Sono finiti in manette due senza fissa dimora di 26 e 27 anni.

La merce è stata restituita al centro commerciale.