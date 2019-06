Fratello-agente Higuain: "Vuole la Juve"

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - "Gonzalo in Italia giocherebbe solo nella Juve: ha un contratto e vuole rispettarlo". Nicholas Higuain, fratello e agente del centravanti argentino, chiude ad ogni ipotesi che l'attaccante argentino possa vestire la maglia di una squadra italiana diversa da quella bianconera. "Pensa di finire la carriera nella Juve - aggiunge il fratello-agente, ai microfoni di Radio Marte -, il suo rendimento in bianconero è sempre stato alto. Non pensa a esperienze con altre squadre in Serie A".