A Moncalieri Estate in piazza 2019

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Dopo il successo dello scorso anno torna a Moncalieri, dal 20 al 22 giugno, 'Estate in piazza', presso la terrazza del 'Multipiano Centro Storico'. La manifestazione è promossa dall'associazione Giovane Arcadia, in collaborazione con il Comune di Moncalieri, nell'ambito di MoncalierY Summer 2019. Un intenso programma di eventi, concerti, esibizioni, aperitivi, food&beverage ad ingresso gratuito. Tra apericena, spettacoli e maratone spettacolo no-stop come quella di sabato 22 che vede sul palco i nuovi protagonisti della scena folk torinese tra cui i Calembour, il gruppo cover band Ukulele Turin Orchestra e gli emergenti Nakhash.

Tra gli altri artisti anche la 'Piccola Orchestra della Scuola Canonica' e i vincitori del Moncalieri's Got Talent.

"Dare nuova vita agli spazi pubblici attraverso l'arte, la creatività e lo stare insieme - dice il sindaco Paolo Montagna - è la sfida che stiamo perseguendo come Comune insieme alle tante associazioni attive sul territorio e ai cittadini".