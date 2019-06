Torino Fashion Week,protagonista Oriente

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Guarda all'Oriente la 4a edizione della Torino Fashion Week, che accoglie per la prima volta la Cina. Una settimana di sfilate di stilisti emergenti in arrivo da tutto il mondo, che dal 27 giugno al 3 luglio trasformerà l'ex Borsa Valori di Torino in un palcoscenico internazionale.

Madrina della prima serata sarà Nina Modric, modella e showgirl croata, scoperta giovanissima da Gianni Versace. La kermesse rinnova anche il legame con l'Islamic Fashion and Design Council e la sua presidente Alia Khan. Un posto di rilievo avrà la moda italiana con Cna Federmoda che presenterà una selezione di marchi indipendenti torinesi.

All'evento, organizzato da TModa con il patrocinio della Città di Torino, partecipano oltre 200 aziende. "Il settore della moda piemontese conta più di 4.000imprese con oltre 35.000 addetti", sottolinea il segretario generale di Unioncamere, Paolo Bertolini.