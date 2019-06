(ANSA) - TORINO, 13 GIU - S'inaugura a Torino, presso il circolo degli Artisti, la mostra personale dal titolo Suggestioni di Rosetta Vercellotti, esponente della pittura astratta e informale. "Vercellotti - scrive la critica d'arte Claudia Ghiraldello - continua la fase produttiva dei vortici cromatici che ne caratterizza l'espressione più recente. Si tratta di galvanizzanti dipinti che, grazie a un impiego di colori estremamente vivaci giocati in geometrie ardite, paiono essere operati con impeto quasi stregonesco". La mostra proseguirà sino al 29 giugno.

Rosetta Vercellotti, torinese, ha iniziato a dipingere nel 1977. Ha esposto in mostre personali e collettive anche all'estero. E' stata alla Promotrice delle Belle Arti di Torino dal 1991 a oggi e al Circolo Ufficiali di Presidio di Torino nel 1993. Nel 2016 ha esposto nella Galleria Gastaldi del Santuario di Graglia. È risultata prima classificata per lo stile al Premio internazionale Trastevere nel 1996 e per la pittura astratta al Premio Ripetta di Roma nel 1997.