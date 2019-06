Monfrà Jazz Festival al via, 24 concerti

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Un concerto all'alba sul Po, uno nel cuore di un bosco, uno in una distilleria e uno persino dedicato alla musica dei cartoni animati. Sono alcuni dei 24 appuntamenti presenti nel cartellone di Monfra' Jazz Festival 2019, in programma a Casale e nel Monferrato dal 15 al 23 giugno. Tra i protagonisti ci sono alcuni dei maggiori jazzisti italiani come Dado Moroni, Rosario Bonaccorso, Roberto Gatto, Gianni Cazzola, Michele Bozza, Marco Detto, solo per citarne una minima parte. Il festival, ideato e promosso dall'Accademia Le Muse e sostenuto da enti locali e numerosi soggetti privati tra cui Fondazione Crt ed Energica, si apre il 15 giugno al Castello di Casale con il gruppo The 3 in jazz impegnato in una scaletta tutta dedicata a riproporre, in chiave jazz, canzoni di celebri cartoni animati come The Simpson, e Pantera Rosa.

Chiude la rassegna un insolito concerto jazz alle 7 del mattino sull'imbarcadero del Po.