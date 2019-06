Mogol e il Monferrato, è Astimusica

(ANSA) - ASTI, 13 GIU - Mogol, l'Unesco e il Monferrato.

Comincia il 3 luglio, con una rappresentazione inedita per scoprire il territorio attraverso racconti, musica, immagini parole e sensazioni, Astimusica, il festival musicale estivo in programma ad Asti fino al 17 luglio. "Come il Monferrato rappresenta uno dei più̀ importanti e significativi territori del Piemonte - spiegano gli organizzatori - Mogol rappresenta l'essenza della musica italiana".

La rassegna, organizzata dal Comune con la società Dimensione Eventi, e che ha come direttore artistico il giornalista musicale Massimo Cotto, porta in città quindici eventi musicali.

Prima tappa italiana ad Asti il 4 luglio per i 50 anni degli America, icone internazionali del rock della West coast. E poi i Negrita, Morgan & Andy dei Bluvertigo con Massimo Cotto, Edoardo Bennato, gli Eiffel 65 e tanti altri artisti di richiamo nazionale.